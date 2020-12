Ivan Leko, un entraîneur "fier" après la victoire contre Charleroi

Si c'était son dernier match avec le Great Old, son équipe a pris soin de finir en beauté.

Alors que son départ vers la Chine semble se préciser, Ivan Leko était encore sur le banc de l'Antwerp pour le dernier match de l'année et il aura vu son équipe s'arracher pour remonter Charleroi. "C'était un match à six points, entre deux équipes qui ont de grandes ambitions et on avait dit aux joueurs à quel point ce match était important", analyse le coach de l'Antwerp.

"Fier de finir l'année comme ça"

Le message est passé. "Souvent, entre les fêtes, c'est l'équipe qui en veut le plus, qui montre le plus de caractère qui s'impose et je ne peux dire que chapeau à mes joueurs pour le travail effectué durant cette rencontre."

Pourtant mené après 52 minutes de jeu, les Anversois ont en effet trouvé les ressources pour pousser et renverser Charleroi dans le dernier quart d'heure. "On a encaissé sur un contre, mais ensuite, on a poussé jusqu'à obtenir gain de cause et je suis fier de finir cette belle année comme ça."