Un ancien coach de Liverpool et du Real Madrid bientôt à Arsenal ?

Mikel Arteta a gagné un peu de répit après la belle victoire d'Arsenal contre Chelsea ce samedi après-midi (3-1). Les Gunnners doivent toutefois confirmer ce mardi contre Brighton.

Néanmoins, les dirigeants d'Arsenal pensent déjà à l'après Mikel Arteta et prospectent tous azimuts pour trouver son successeur. Thomas Tuchel, pas encore officiellement viré du Paris SG, ferait partie des pistes tout comme Massimiliano Allegri, toujours libre.

Mais les Gunners penseraient à faire revenir un ancien de Premier League, selon le Daily Mail. Il s'agit de Rafael Benitez. L'Espagnol, qui a coaché Liverpool, Chelsea et Newcastle notamment en Angleterre, est parti en Chine diriger le Dalian Yfang, où évoluait Yannick Carrasco. Le coach âgé de 60 ans fait figure de favori si Arteta était démis de ses fonctions. Le fait qu'il a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool et qu'il connaît donc très bien la Premier League fait de lui la personne idoine pour reprendre l'écurie londonienne mal en point et pointant à la 14ème place du classement.