Xavier Mercier, pilier d'OHL, prolonge son bail

Xavier Mercier dispute probablement la meilleure saison de sa carrière et OHL a décidé de couvrir ses arrières.

Xavier Mercier (31 ans) compte 5 buts et 11 passes décisives pour le compte d'OHL cette saison en D1A pour le retour remarqué des Louvanistes en première division. Mais l'ancien médian du Cercle de Bruges arrivait en fin de contrat en juin 2021 et OHL devait donc couvrir ses arrières pour éviter un départ dès cet hiver ou pire, gratuit l'été prochain.

D'après le Nieuwsblad, ce serait fait : Mercier aurait prolongé son bail jusqu'en 2022, via une clause de prolongation automatique incluse dans son contrat. Si des clubs veulent attirer l'un des meneurs de jeu les plus en vue de Pro League, il faudra donc ouvrir un peu plus grand la bourse, ce qui n'est pas toujours évident pour un trentenaire sans opportunités réelles de plus-value.