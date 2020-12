Départ de plusieurs joueurs du Standard: une mue économique et sportive

Cinq joueurs du Standard peuvent partir lors de ce mercato. Cette décision est pesée, soumise à des impératifs financiers mais aussi sportifs.

Le Standard est dans l'oeil du cyclone. Philipe Montanier est parti, et il ne sera pas la seul à quitter Sclessin lors de cet hiver. C'est du moins ce qu'espère la direction du Standard qui a besoin de voir le club retrouver une nouvelle santé économique et sportive.

Mehdi Carcela, Avenatti, Cop, Oulare ou encore Boljevic ont un bon de sortie. Si on prend au cas par cas, ces départs ont une raison d'être.

Mehdi Carcela tout d'abord, c'est le cas le plus simple. Le Marocain est en fin de contrat en juin prochain, la direction ne le prolongera pas, et il peut partir dès cet hiver. Cop est exactement dans le même cas contractuel. Ces deux hommes font en plus partie des plus gros salaires du noyau. En cas de double départ, cela laisserait une belle marge de manoeuvre financière pour ce mercato hivernal, surtout en ce qui concerne ces deux joueurs qui jusqu'ici ont eu un temps de jeu limité.

Avenatti n'a jamais vraiment convaincu et c'est peu de le dire. Son sort semble rêglé puisqu'il devrait rejoindre le KV Malines en prêt dans les prochains jours.

Le cas d'Oulare est plus compliqué. Il y a eu dans le club beaucoup d'espoirs mis en lui. La mentalité, il l'a et il est devenu un autre joueur si on compare sa période liégeoise à sa période brugeoise. Mais tout le monde connait son problème majeur: il ne sait pas aligner les rencontres pour cause de blessures. L'attaquant ne serait donc pas retenu afin de faire place à un renfort.

Enfin, le départ de Boljevic est une évidence tant le garçon n'a jamais eu, n'a pas et n'aura probablement jamais les qualités nécéssaires pour être un joueur qui compte au Standard.

Ces départs vont aider les Rouches, qui vont pouvoir modifier sa politique dans les prochaines semaines. Tout d'abord, baisser la masse salariale ouvre la porte à l'arrivée de joueurs en prêt. Il est même possible de retirer, en cas de belle vente, un peu d'argent pour remplir les caisses du club.

Enfin, et c'est le plus important, ces départs ouvrent la porte à des arrivées pour insuffler un vent nouveau dans l'effectif du Standard qui va en effet avoir besoin d'un nouveau coach, mais aussi de nouveaux éléments qui vont venir secouer la hiérarchie établie depuis le début de saison.