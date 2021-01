Mbaye Leye : "Il faut sortir le club de cette situation et nous n'avons pas beaucoup de temps"

Le nouvel entraîneur du Standard de Liège était présenté à la presse ce lundi en début d'après-midi.

Mbaye Leye a fait son retour par la grande porte au Standard de Liège. Six mois après avoir quitté le matricule 16, il est devenu l'entraîneur principal du club liégeois. "Je suis honoré et heureux d'être au Standard de Liège, un grand club", a confié d'emblée le Sénégalais. "Il faut sortir le club de cette situation et nous n'avons pas beaucoup de temps. De plus, le mois de janvier sera très chargé", a souligné le nouveau T1 des Rouches qui s'attaque donc à un gros chantier pour remettre l'équipe liégeoise sur les rails.

"Il faut adhérer à l'ADN du Standard de Liège. La fierté du blason et la façon de jouer. Quel objectif ? Le top 4 ? Il faut d'abord survivre à ce mois de janvier. Montrer que l'équipe a changé et avancer étape par étape avant. Il est important de revenir dans le rythme. Et regoûter à la victoire va aider des joueurs à revenir à leur niveau", a souligné le coach des Rouches qui a également eu un message pour les supporters des Rouches.

"Ils me connaissent bien, j'ai été joueur et T2 au Standard de Liège. Je vais faire en sorte qu'ils soient fiers de leur équipe, passion, fierté et ferveur. Pas que des mots, mettre cela en action. Tout donner et mouiller le maillot', a martelé l'ancien attaquant qui a toutefois reconnu qu'il manquait du leadership sur le terrain. "C’est un souci qu’on avait déjà l’an dernier. On ne peut pas demander à un joueur d’être un leader. C’est quelque chose d’inné", a-t-il ajouté avant de conclure par sa philoisophie de jeu."Être actif et non passif", a conclu Leye.