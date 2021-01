Frappé de plein fouet par le coronavirus, Eupen peut enfin souffler

Ce mercredi soir (20h45), Eupen accueillera Genk en match d'alignement. Après avoir été frappé de plein fouet une première fois après la coronavirus, la formation germanophone l'a été une seconde fois au début de mois de décembre.

Plusieurs rencontres d'Eupen avaient été reportées au début de mois décembre juste après la victoire des Pandas au Beerschot (0-1). Dix-sept joueurs avaient été testés positifs au coronavirus mi-décembre et six l'étaient encore quelques jours avant l'année 2021. La trêve hivernale semble avoir fait le plus grand bien du côté du Kehrweg. "Nous sommes contents car nous n'avons plus de joueurs positifs au Covid-19. Et le groupe est au complet, nous n'avons qu'un blessé à déplorer, à savoir Mamdou Koné", a confié d'emblée Benat San José en conférence de presse.

Les Pandas sont prêts pour ce mois de janvier très chargé avec huit rencontres à disputer. "Probablement le mois le plus important de la saison. Nous allons jouer tous les trois jours et devoir faire attention aux risques de blessure", a prévenu le technicien espagnol.

Ce mercredi soir, Eupen débutera l'année 2021 par une joute contre Genk. Défaits 4-0 à la Luminus Arena au match aller, les Pandas veulent prendre leur revanche. "Nous voulons effectuer un meilleur match que celui disputé chez eux et désirons proposer du beau football. De plus, nous allons affronter l'une des meilleures équipes du championnat et qui est candidate au titre. La formation limbourgeoise dispose d'une grosse attaque et compte en ses rangs le meilleur buteur de D1A (Onuachu avec 15 buts, ndlr). Il faudra rester en alerte pendant nonante minutes. Au surplus, leur défense était également très rapide et très solide. Néanmoins, Genk a des failles et nous allons tenter des les exploiter. Nous allons montrer notre meilleur niveau et tout faire pour gagner demain et ainsi remporter les trois points", a conclu le coach d'Eupen.