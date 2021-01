Andy King, le coup royal de King Power à OHL

C'est probablement le plus gros CV du championnat de Belgique pour le reste de la saison : Andy King, vainqueur de la Premier League avec Leicester City, est la recrue surprise d'OHL. Une arrivée signée King Power, bien sûr.

Le projet de King Power, l'entreprise thaïlandaise propriétaire de Leicester City, n'a jamais été de faire d'OHL un géant du football belge, ni un garage à joueurs surnuméraires issus du noyau des Foxes. Les connexions entre les deux clubs restaient jusqu'ici nettement moins envahissantes qu'au Cercle de Bruges (depuis Monaco), par exemple ; cette saison, seuls trois joueurs étaient jusque là venus renforcer le club filiale en provenance de Leicester - Daniel Iversen, Kamal Sowah et Josh Eppiah. Des profils ciblés, dont un Belge, qui évitent au club louvaniste de perdre son identité.

Mais alors qu'OHL a retrouvé l'élite belge pour la première fois depuis l'arrivée de King Power, il fallait s'attendre à ce que les investisseurs thaïlandais montrent un peu les muscles, surtout au vu du début de saison franchement encourageant de leur équipe. L'ambition louvaniste n'est pas de faire l'aller-retour ou de jouer le maintien, mais bien, comme Leicester City l'a fait en Premier League, de s'installer dans le subtop de Jupiler Pro League. Et pourquoi pas de rêver plus grand, à terme.

C'est dans cette optique qu'on peut situer le "coup" que constitue l'arrivée d'Andy King à Den Dreef : un tel transfert (ou plutôt prêt) est habituellement inimaginable pour un promu ou pour un "second couteau" de D1A. La signature de Saïdo Berahino à Zulte Waregem avait déjà prouvé que notre Pro League gagnait en attrait (peut-on remercier Vincent Kompany pour cela ?), mais celle d'Andy King est encore d'un autre niveau, du moins sur le plan symbolique.

Un nom qui devra faire ses preuves

Les joueurs ayant passé leur pic et rejoint la Belgique n'ont pas toujours brillé - demandez à Anderlecht, qui a accueilli Samir Nasri la saison passée. Andy King n'arrive pas à OHL dans la forme de sa carrière, restant sur un prêt moyen à Huddersfield Town après avoir peiné à s'imposer aux Glasgow Rangers (chaque fois en prêt).

L'expérience qu'amène King, partie prenante du titre inattendu de Leicester City en 2016, est difficilement égalable. Près de 100 matchs de Premier League, 375 rencontres pour les Foxes, mais également un statut d'international gallois bien établi : en 2016, le néo-louvaniste disputait un quart d'heure et éliminait la Belgique en quart de finale de l'Euro.

Pour autant, après six mois sans jouer et une saison compliquée, l'étoile de King a pâli. Sa dernière saison à peu près complète date de 2017-2018 (26 rencontres toutes compétitions confondues) avec Leicester, et bien malin qui peut prédire quel niveau aura le Gallois à son arrivée à OHL. Il faudra probablement patienter avant de voir Andy King à Den Dreef ; reste à voir si le jeu en vaudra la chandelle.