Pochettino a le match face au Barça dans le viseur

Le PSG version Pochettino retrouvera le FC Barcelone en février prochain.

Pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a été interrogé sur les échéances qui l'attendent, en particulier le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions contre le Barça, le 16 février prochain. Le technicien argentin a été catégorique : les Rouge-et-Bleu seront prêts pour cette affiche capitale.

"La C1 est importante pour le PSG comme les autres compétitions. On va devoir affronter le Barça, mais c'est dans un mois. Là, on doit faire connaissance, construire quelque chose. Quand le moment arrivera et quand on récupérera les joueurs manquants, on aura un effectif de grande qualité, on sera dans de bonnes dispositions", a-t-il assuré.