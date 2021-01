Benoit Poulain : "Nous venons de sortir d'une période compliquée"

Ce mercredi soir, Eupen a chuté à domicile contre Genk (1-4). La formation germanophone vient d'enregistrer sa troisième défaite de suite en championnat cette saison.

Benoit Poulain était évidemment déçu après la défaite d'Eupen contre Genk. "C'était un match compliqué et nous finissons avec un score qui est lourd, donc c'est difficile à accepter", a lâché le défenseur central. "Nous avons été bons en première mi-temps puis nous avons perdu Musona sur une occasion où nous pouvons marquer. Un fait marquant puis nous ne savons pas trop ce qu'il a, donc nous croisons les doigts pour que cela ne soit pas grave. À 1-3, nous avons compris que ce serait très compliqué de revenir face à Genk", a expliqué le Français avant de poursuivre. "Nous manquons de confiance et nous engrangeons peu de points. Nous avons du mal à passer au-dessus du moindre détail négatif. Genk a été plus efficace et donc meilleur que nous ce mercredi soir."

L'ancien joueur du Club de Bruges n'avait plus joué depuis le 7 novembre dernier. "C'était mon retour et il ne fut pas très bon, j'espère être bien meilleur par la suite. Toutefois, je me sentais très bien physiquement, il faut retrouver le rythme désormais", déclaré le natif de Nîmes.

Après avoir perdu beaucoup de points lors de ses dernières joutes, Eupen va devoir vite se remettre en selle. Les équipes du bas de classement reviennent à hauteur des Pandas frappés de plein fouet par le Covid-19 ces dernières semaines. "C'est sûr qu'il faut prendre des points mais nous ne regardons ni derrière, ni devant. Nous venons de sortir d'une période compliquée durant laquelle il était difficile de s'entraîner correctement. Il était peu évident de mettre en place un onze cohérent au vu de l'entraînement et de l'état de chacun. Nous avons encore des joueurs qui sont incapables de jouer 90 minutes. C'est peu évident et ce mercredi, c'était un peu le début de la sortie de cette période très compliquée. J'espère que nous allons élever notre niveau rapidement et renouer rapidement avec la victoire qui reboostera notre confiance. Nous ne pensons donc pas au classement mais juste à être plus performant", a conclu Benoît Poulain.