Copa Libertadores : Boca Juniors et Santos dos-à-dos en demi-finale aller

Cette nuit, à la Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors recevait Santos en demi-finale aller de la Copa Libertadores. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager.

C'est une pression particulière pour Boca Juniors, peu de temps après le décès de leur légende Diego Maradona : les géants argentins peuvent rendre hommage au Pibe de Oro en remportant la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des Nations. Dernier écueil sur la route de la finale, un autre géant : Santos, club de Pelé et Neymar.

Et dans cette demi-finale aller à la Bombonera, aucune des deux équipes n'a pris le dessus : Argentins et Brésiliens se sont séparés sur le score nul et vierge de 0-0, et tout se jouera la semaine prochaine à Rio de Janeiro (13 janvier) lors du match retour. Le vainqueur de cette demi-finale sera opposé au gagnant d'un autre duel brasilo-argentin : River Plate et Palmeiras s'affrontaient plus tôt, et le club paulista a pris une sérieuse option sur la finale (qui se déroulera le 30 janvier au Maracana, à Rio de Janeiro) en allant s'imposer 0-3 en Argentine.