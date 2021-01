Kompany évoque la situation de Michel Vlap : "Tout le monde peut me convaincre"

Pas de Michel Vlap dans la sélection anderlechtoise ce week-end : le Néerlandais a dû aller jouer avec la réserve, tandis qu'Anouar Aït El-Hadj débutait à OHL. La fin de l'histoire pour Vlap ?

Michel Vlap semblait pourtant l'option n°1 de Vincent Kompany une fois le départ de Percy Tau pour Brighton & Hove Albion acté. Pourtant, non seulement le Néerlandais ne débutait pas le match à OHL mais il ne faisait même pas le déplacement, renvoyé dans le noyau B. "Il faut regarder l'historique de la saison. Je ne ferme la porte à personne, tout le monde peut me convaincre", affirme cependant l'entraîneur d'Anderlecht après la rencontre.

"Et je répète mes trois principes : éthique de travail, humilité et intensité. Car sur le plan technique, il n'y a pas de grand écart entre mes joueurs", pointe Kompany. Si Vlap a été écarté, c'est donc parce qu'il manquait de ces trois valeurs. Anouar Aït El Hadj, titularisé, a paru plutôt bien en jambes et très mobile. "Il a joué un match très solide, mais demain, ça peut être Colassin, ça peut être Vlap. Aucun choix n'est lié à une personne en particulier".