Emery adoube Mauricio Pochettino

L'ancien coach du PSG sait que le club a fait le bon choix.

Invité à BeIN Sports, l’ancien coach du PSG entre 2016 et 2018 s’est montré très élogieux à l’égard du nouvel entraîneur du club de la capitale Mauricio Pochettino.

Deux ans et demi après son départ du PSG, le coach espagnol Unai Emery continue de suivre attentivement les résultats et l'actualité du club de la capitale. Invité de BeIN Sports, l'actuel entraîneur de Villarreal a commenté, ce lundi, l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. Et, il s'est montré très élogieux à l'égard du technicien argentin.

« Mauricio a été joueur du PSG (NDLR : de 2001 à 2003). Il a ensuite été entraîneur, en Espagne et en Angleterre, dans un club comme Tottenham, qui a atteint la finale de la Ligue des champions. Je crois que c'est l'entraîneur parfait, en ce moment, pour le PSG, explique l'ex-coach d'Arsenal. Je ne peux pas lui donner de conseils parce qu'il sait parfaitement comment se gérer et comment faire au sein d'une équipe comme le PSG. Surtout au sein du championnat français. »