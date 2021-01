Laissons la parole aux arbitres

Ces derniers jours, les arbitres ont pris des décisions qui font débat.

En quelques matches, les décisions arbitrales ont fait débat. Il y a eu la carte rouge non donnée à De Ridder contre Bruges, l'expulsion d'Agbadou à Ostende et dans le même temps la carte rouge non donnée dans le même match à Jäkel.

Je n'ai pas envie de parler du VAR, qui aide dans certains cas, et qui n'aidera jamais dans d'autres (les fameuses zones grises), mais j'aimerais une chose en tant que passionné: que les arbitres s'expriment.

En France, on entend les déclarations des arbitres en direct, comme au rugby finalement, cela permet de comprendre les décisions, cela enlève de la frustration. J'irai même plus loin: il faut laisser les arbitres s'exprimer après la rencontre. C'est bien beau de voir Mr De Bleeckere venir accuser ses arbitres de s'être trompés quelques jours plus tard mais il faut laisser la parole aux principaux intéressés.

Tout le monde y serait gagnant: non seulement les supporters qui pourraient comprendre la façon dont les arbitres ont réfléchi sur une action, mais aussi les arbitres qui gagneraient en sympathie. Le département des arbitres doit penser à cela, pour le bien du football, de notre football.