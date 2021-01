Benat San José fier de ses troupes après la victoire contre Anderlecht : "Ce fut très compliqué pour nous durant les trente premières minutes"

Ce vendredi soir, Eupen s'est payé le scalp d'Anderlecht (2-0) en ouverture de la 21ème journée de Jupiler Pro League. Les Pandas prennent donc les trois points grâce à un doublé de Smail Prevljak.

Après son 4 sur 6 avec deux matchs à l'extérieur, Eupen confirme sa bonne forme à la maison avec ce succès face à Anderlecht. "Une victoire très importante après la période compliquée vécue durant ce mois de décembre avec le Covid-19 et les matchs reportés. Anderlecht a débuté la rencontre à une telle allure, et ce fut très compliqué pour nous durant les trente premières minutes, je l'avoue. Mais nous avons bien défendu et géré", a confié Benat San José à l'issue de la rencontre.

Le tournant de la rencontre a eu lieu juste avant la pause avec l'expulsion de Kemar Lawrence. "Je n'ai pas regardé la vidéo de cette phase de jeu. Mon staff m'a affirmé que cette intervention méritait le carton rouge. Néanmoins, nous avons mieux joué du moment où Anderlecht s'est retrouvé à dix sur le terrain", a concédé le coach d'Eupen.

"Nous avons mieux profité des espaces en seconde période et avons bien pressé. Une période fantastique qui nous a permis de gagner et de remporter les trois points. Je suis fier de mes joueur et je les félicite. Toutefois, ce succès est entaché par la blessure de Benoit Poulain. Il semble touché aux adducteurs, cela peut être une grosse blessure", a conclu le technicien espagnol.