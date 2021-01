L'Antwerp remonte sur le podium: "Le classement après 20 journées ne m'intéresse pas"

Un premier succès qui compte pour Franky Vercauteren: l'Antwerp en profite pour reprendre place dans le top 4. Même si le nouveau coach du Great Old ne s'intéresse pas encore au classement.

En quarantaine la semaine dernière, Franky Vercauteren avait pris place sur le banc de l'Antwerp pour la toute première fois et ça lui a souri avec la première victoire de l'année pour les Anversois sur la pelouse de le Ghelamco Arena.

"Satisfait"

Et si "tout n'était pas parfait", Franky Vercauteren est satisfait du match livré par ses joueurs. "On a eu un peu de réussite, mais on a été bons défensivement et offensivement par moments aussi. On peut être satisfaits de notre prestation", analyse-t-il.

Et le Great Old fait même l'une des opérations du week-end en grimpant sur le podium. Pas de quoi rendre Franky Vercauteren euphorique. "Je ne regarderai le classement qu'après la dernière jourée. Le top 4, c'est l'objectif du club. À la fin de la phase classique. Pas après 20 journées..."