Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplaçait du côté du Cercle de Bruges pour le compte de la 21ème journée de championnat.

Mbaye Leye, toujours privé de Fai, Laifis et Cimirot, avait décidé d'aligner le même onze que lundi dernier lors de la victoire contre Waasland-Beveren. À noter que le nouveau buteur du matricule 16, Joao Klauss, débutait la partie sur le banc.

Le round d'observation n'aura pas duré bien longtemps puisque le Standard de Liège ouvrira rapidement le score dans cette partie. Nicolas Raskin récupèrera un ballon et distillera de suite un caviar à Lestienne qui n'aura plus quà tromper Didillon (10e), 0-1.

Le Cercle réagira directement et ne sera pas loin d'égaliser mais la tête d'Ugbo ira heurter la barre transversale de Bodart (17e). Ce dernier repoussera quelques minutes plus tard un centre/tir de Da Silva (24e). Par la suite, les occasions se feront plus rares tant les deux équipes se neutraliseront. Le score ne changera pas à la pause (0-1).

En début de seconde période, le Standard de Liège se montrera plus pressant et obtiendra une belle occasion avec une frappe du gauche d'Amallah repoussée par Didillon (50e). Juste avant l'heure de jeu, Mbaye Leye fera monter au jeu son nouveau buteur, Joao Klauss. Le Cercle aura de nouveau une belle opportunité après une très belle infiltration de Hazard qui servira Hotic, mais celui-ci verra son tir être contré par le poteau droit de Bodart (66e). Les Vert et Noir continueront de pousser face à des Rouches bien organisés, mais les visiteurs géreront leur avance et repartiront ainsi avec les trois points dans leur escarcelle (0-1).

Le Standard de Liège poursuit sa marche en avant et enregistre une deuxième victoire de suite qui lui permet de grimper à la huitième placec avec 31 points au compteur. Les Rouches se rapprochent du top 4 et ne sont plus qu'à deux unités de Charleroi. De son côté, le Cercle est avant-dernier avec 19 points.