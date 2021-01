Voici les 20 Zèbres qui se déplaceront à Anderlecht ce mardi

Comme Vincent Kompany, Karim Belhocine a également dévoilé sa sélection pour le déplacement à Anderlecht.

Tous deux battus ce week-end, Anderlecht et Charleroi doivent rebondir dans un duel très important pour la course au top 4 : les Mauves sont 7es et les Zèbres ont été sortis du podium par l'Antwerp, mais tous deux n'ont qu'un point d'écart (33 contre 32) et tout peut donc encore changer.