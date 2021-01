Revoilà Didier !

Didier Lamkel Zé a été sélectionné par Franky Vercauteren pour la réception du Cercle de Bruges ce mercredi soir. Incroyable au vu des événements des dernières semaines.

Le communiqué de l'Antwerp était donc annonciateur de la chose : après ses frasques des dernières semaines dans l'espoir d'obtenir un transfert, Didier Lamkel Zé a été repris par Franky Vercauteren pour le match de ce mercredi (21h) face au Cercle de Bruges. Il reçoit donc bel et bien sa chance, que le club a déjà annoncé être "la toute dernière", au grand dam, on s'en doute, des ultras du Great Old qui étaient venus réclamer son départ lors des entraînements des Espoirs et de l'équipe A.

Comme un hommage à Jean-Pierre Bacri disparu ce lundi, revoilà donc Didier. Si on pouvait se permettre un conseil au Camerounais, sous forme d'hommage également, ce serait le suivant ...