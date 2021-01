Will Still déçu: "Mes débuts n'ont pas été bons"

Le plus jeune coach de l'histoire de la Jupiler Pro League rêvait sans doute de meilleurs débuts avec le Beerschot. Les Rats se sont inclinés 3-1 à Eupen ce mercredi.

La longue série noire du Beerschot se poursuit avec cette nouvelle défaite. Le club anversois affiche un triste bilan de 2 sur 24 désormais. "Mes débuts n'ont pas été bons. C'était une défaite méritée, même si nous avons bien commencé le match, mais maintenant ça n'a plus d'importance", a lâché d'emblée Will Still à l'issue de la rencontre. "Nous avons fait deux erreurs individuelles et nous nous sommes faits punir en contre-attaque", a expliqué le coach âgé de 28 ans.

La longue série noire des Rats se prolonge avec cette défaite. Le club anversois affiche un piètre bilan de 2 sur 24. "Nous devons sortir de cette situation difficile et revenir au sommet. Elle doit de toute façon s'améliorer rapidement. C'est dans des moments comme celui-ci qu'un groupe doit montrer sa véritable force. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi d'abord. Nous devons faire preuve d'abnégation désormais, rester unis et travailler ensemble dans le même sens", a lâché Will Still à l'issue de la rencontre.