Eupen monte tout doucement en puissance : "Après l'épisode Covid-19, tout le monde revient en forme"

Ce mercredi soir, Eupen a fait le boulot contre le Beerschot lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League. Les Pandas se sont imposés 3-1 face à des Rats toujours plongés dans le doute.

C'est pourtant le Beerschot qui a ouvert rapidement le score dans cette partie via Noubissi (2e). Mais Eupen allait rapidement égaliser avant de prendre les commandes de la rencontre juste avant la pause. Les troupes de Benat San José enfonceront le clou en début de seconde période et se contenteront de gérer tranquillement leur avantage.

"On savait qu'ils allaient tenté de pousser directement étant donné leur mauvaise situation. Je pense qu'ils ont eu un peu de réussite sur leur but. Mais après, nous avons bien géré le match. On a fait le jeu, on a eu des occasions et on a marqué des buts par la suite. On fait une belle opération au classement avec ce compteur qui affiche 30 points", a confié Théo Defourny à l'issue de la rencontre.

Après des semaines compliquées, Eupen dégage une certaine sérénité et semble monter tout doucement en puissance. "Après l'épisode Covid-19, tout le monde revient en forme. La confiance est là et on joue plus libéré. On sait que les occasions seront toujours là d'où le fait qu'on était calme après avoir encaissé ce premier but. On grandit en tant qu'équipe", a précisé le dernier rempart eupenois.