Les arbitres de la 23ème journée sont désignés

Le week-end de championnat, la 23ème journée, débutera ce vendredi soir par Anderlecht - Waasland-Beveren. Pour ce duel, ce sera Nathan Verboomen qui sera au sifflet.

Jonathan Lardot sera lui à la direction du choc wallon entre le Standard et Charleroi qui sejouera dimanche soir. Toujours dimanche, le choc entre les deux premiers qui opposera Bruges et Genk se fera sous la direction de Lawrence Visser.

