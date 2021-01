Le capitaine de Waasland-Beveren satisfait : "On a dû faire des courses de m*rde"

Waasland-Beveren a tenu bon au Lotto Park et arraché le point du partage. Le capitaine des Waeslandiens, Leonardo Bertone, était satisfait.

Il avait le sourire et on le comprend : Leonardo Bertone, capitaine de Waasland-Beveren, pouvait être soulagé après le partage de son équipe. "On a vaguement tenté de les presser en début de match, mais leur pressing était également très haut et nous avons dû reculer, reculer, reculer ... Au final, nous étions bien trop bas pour tenter la moindre contre-attaque", reconnaît-il.

"Défendre autant demande beaucoup d'énergie et tu n'en as plus pour repartir de l'avant. Il a fallu faire beaucoup de courses défensives de m*rde", rigole Bertone. "J'en ai fait quelques unes moi-même, mais c'est nécessaire pour que l'équipe reste dans le match". Waasland-Beveren, pire défense de la Pro League avec le Beerschot, a tenu bon. "Je crois que si on reste solidaires comme aujourd'hui, notre défense est aussi solide que n'importe quelle autre. Et si tu peux garder le zéro, c'est toujours bon pour la confiance et ça te permet d'espérer arracher quelque chose en contre".