Premier coup d'arrêt pour Abdoulay Diaby, forfait pour le déplacement à Mouscron

Vincent Kompany envisageait une première titularisation pour l'ancien Brugeois, ce ne sera finalement pas le cas.

Vincent Kompany avait envisagé l'option de placer Abdoulay Diaby dans le dos de Lukas Nmecha à Mouscron, mais le dos de l'ancien buteur des Blauw en Zwart en a décidé autrement selon les informations de la Dernière Heure.

Blessé, il ne fera pas le déplacement à Mouscron et ne retrouvera donc pas le Canonnier qu'il avait entre 2013 et 2015. Tout profit pour Michel Vlap? Le Néerlandais avait dû céder sa place au Malien, vendredi dernier, et c'est sans doute lui qui aurait sauté du onze de base si Abdoulay Diaby avait été titulaire.