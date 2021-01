Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 27/01: Sanson - Depaoli - Navas - Giannoulis - Lasagna

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Kevin Lasagna débarque à l'Hellas Vérone

Buteur de l'Udinese entre 2017 et 2020, Kevin Lasagna (28 ans) vient de rejoindre l'Hellas Vérone en prêt de deux ans avec une option d'achat obligatoire de 6,5 millions d'euros assortie de 2,5 millions d'euros de bonus.

Dimitris Giannoulis rejoint Norwich City

Le back gauche Dimitris Giannoulis (25 ans) vient de débarquer à Norwich City en prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Celle-ci sera automatique en cas de promotion en Premier League.

Raul Navas quitte Osasuna

À 32 ans et à un an et demi de la fin de son contrat, Raul Navas quitte Osasuna. Le défenseur central a résilié son bail.

Fabio Depaoli rejoint Benevento

Prêté à l'Atalanta par la Sampdoria en début de saison, Fabio Depaoli (23 ans) vient d'être prêté à Benevento jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat.

Officiel : Aston Villa débourse 18 millions d'euros pour Morgan Sanson (Olympique de Marseille)

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain rejoint la Premier League. (Lire la suite)