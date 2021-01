Aucune trace d'Anthony Vanden Borre, "l'enfant de la maison" va-t-il gaspiller sa dernière chance ?

L'ancien Diable rouge n'a plus été vu à Neerpede depuis deux semaines...

Anthony Vanden Borre ne s'est pas présenté à l'entraînement depuis deux semaines, comme le souligne Het Laatste Nieuws. Le joueur âgé de 33 ans s'entraînait avec les Espoirs et son rôle auprès des jeunes était grandement apprécié chez les Mauves. À tel point que certains observateurs le voyaient s'investir plus dans ce nouveau rôle et ainsi intégrer prochainement le staff des U21.

Toutefois, le back droit ne s'est plus présenté à Neerpede depuis deux semaines et cette absence soulève des interrogations le concernant. Va-t-il gaspiller la dernière chance que lui offrait le club bruxellois ?