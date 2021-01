Thomas Henry dans le viseur du Celta Vigo

Le deuxième meilleur buteur de la Jupiler Pro League derrière Paul Onuachu attise les convoitises durant ce mercato hivernal.

Thomas Henry n'arrête pas d'empiler les buts du côté d'OHL et cela ne passe pas inaperçu. Auteur de 16 buts et de 4 passes décisives avec le promu louvaniste, le buteur français est dans le viseur de plusieurs clubs allemands et anglais.

Toutefois, ce serait le Celta Vigo qui serait prêt à passer à l'attaque, selon plusieurs médias espagnols. OHL parviendra-t-il à garder son buteur maison cet hiver ?