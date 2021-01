La bourde de la défense anderlechtoise, la faute à qui ? "C'est l'ABC du défenseur central"

L'ouverture du score mouscronnoise est venue de nulle part - ou plutôt d'une drôle d'erreur de l'axe central du RSCA. Vincent Kompany, défenseur central il n'y a encore pas si longtemps, a donné son point de vue.

Vincent Kompany était clair : "C'est un problème de communication. C'est l'ABC du défenseur central", souriait-il avec un brin de lassitude. "La communication en défense est une sorte de triangle avec le gardien de but et les deux centraux. Mais en règle générale, l'objectif est d'exiger le ballon et d'aller vers lui". Matt Miazga, qu'on pensait à portée du ballon, s'est arrêté net, comme pour laisser Hannes Delcroix se charger de l'intercepter. C'est finalement Xadas qui a jailli et ouvert le score.

"Si je peux donner un conseil à tous les jeunes défenseurs, c'est de ne jamais faire ça. Il faut exiger le ballon, dire "c'est pour moi". Ici, nos joueurs ont fait l'inverse, ils ont dit "c'est pour toi", et laissé l'autre aller à la balle", explique encore Kompany. Une erreur qui coûte cher. "Je savais qu'on ne pourrait encaisser que sur une bête erreur de ce genre", concluait après Kompany.