🎥 L'arrêt de la semaine pour Nordin Jackers

C'est à Nordin Jackers que revient, cette semaine, le titre honorifique d'arrêt de la semaine. Le portier waaslandien avait multiplié les prouesses pour empêcher le Sporting d'Anderlecht de trouver l'ouverture, vendredi dernier, il est récompensé pour son superbe réflexe devant Abdoulay Diaby, qui est passé tout près d'inscrire son premier but pour sa première sortie avec le Sporting d'Anderlecht.

Nordin Jackers saved @WaaslandBeveren đŸ§€



He wins our ‘@bwinBE Save of the Week’ 🏆 pic.twitter.com/VsMhAYiTxu