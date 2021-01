Avec un grand Lamkel Zé, l'Antwerp arrache la victoire contre Waasland-Beveren !

La rédemption de Didier Lamkel Zé semble bel et bien là : le Camerounais s'est cette fois offert ... un doublé face à Waasland-Beveren, aidant l'Antwerp à se tirer d'un match difficile.

L'Antwerp a eu chaud. Pourtant, les choses semblaient bien lancées quand, à la 18e minute, Didier Lamkel Zé confirme son retour en grâce : servi par Jordan Lukaku, le Camerounais ouvre le score - et en profite, comme à son habitude, pour se faire remarquer, cette fois avec un message plutôt sympathique à l'attention de son village natal au Cameroun ("Bertoua, je suis là"). Les supporters du club fulmineront certainement encore, mais Lamkel Zé valide jusque là les choix de Franky Vercauteren.

⚠️ | L'arbitre indique le point de penalty pour ce duel provoqué par Beiranvand. 🟡🔵#ANTWBE pic.twitter.com/EjmI1vsAkz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2021

Ali Beiranvand, lui, les valide un peu moins : l'Iranien part encore à la faute, cette fois en fauchant grossièrement ... Faucher dans le rectangle. Penalty, et Michael Frey égalise (1-1). Qu'à cela ne tienne, il y a ... Lamkel Zé : en seconde période, l'enfant terrible du Bosuil inscrit son doublé (2-1), cette fois servi par Gerkens. La soirée des revanchards. Et si Frey pense encore sauver Waasland dans la foulée (71e, 2-2), c'est finalement Dylan Batubinsika qui offrira les trois points au Great Old en fin de rencontre (3-1, 87e). L'Antwerp est (temporairement) deuxième de D1A !

29/01/2021 20:45 Antwerp - Waasland-Beveren 3-2