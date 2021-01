Igor De Camargo, nouveau plus vieux buteur de l'histoire du Kavé

Performant malgré l'âge avançant, Igor De Camargo continue de sévir derrière les Casernes.

Blessé en fin d'année 2020, Igor De Camargo était resté muet durant plus de deux mois en championnat, mais il a retrouvé le chemin des filets à la faveur de sa première titularisation de l'année, contre Eupen, le week-end dernier.

Le quatrième but de sa saison qui lui permet d'établir un nouveau record chez les sang et or malinois. Il est devenu à 37 ans, 8 mois et 11 jours, le plus vieux buteur de l'histoire du Kavé, effaçant des tablettes le record de Bert De Cleyn, meilleur buteur de l'histoire du championnat de Belgique, qui avait... trois jours de moins quand il a inscrit son dernier but pour le Kavé.

Un record qu'Igor De Camargo, buteur à 31 reprises depuis qu'il a rejoint le Kavé, aura encore l'occasion d'améliorer d'ici la fin de la saison.