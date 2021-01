Alexander Blessin : "Déçu, mais prendre un point contre le Standard est acceptable"

Ostende a failli se payer ls scalp du Standard de Liège ce jeudi soir. Mais les Rouches sont parvenus à arracher le nul durant les dernières secondes de la partir grâce à Merveille Bokadi.

Ostende est passé tout près de la victoire contre le Standard de Liège. Le doublé de Fashion Sakala a failli offrir les trois points aux Côtiers qui se seraient emparés de la 4ème place s'ils s'étaient imposés à domicile. Mais les locaux ont craqué durant les derniers instants et les Rouches en ont profité pour égaliser.

"Nous n'avons pas effectué de pressing en fin de rencontre et nous avons été punis avec cette égalisation tardive. On lui a donné le temps de traverser la défense et puis c'est toujours dangereux. Nous avons du mal en seconde période, cela a été un problème toute la saison. Nous devons en parler. Si on encaisse un autre but comme ça, les joueurs vont devoir effectuer un gage. Je dois les punir d'une manière ou d'une autre", a lâché Alexander Blessin un zeste décu à l'issue de la rencontre.

Toutefois, le coach d'Ostende a voulu aussi retenir le positif. "Après, nous avons fait preuve d'une excellente mentalité, mais les joueurs étaient fatigués. Nous avions de bonnes chances de battre une équipe de haut niveau ce jeudi soir. Nous devons apprendre à mieux défendre. Je suis déçu maintenant après ce but tardif, mais demain je réaliserai probablement qu'un point contre Standard est acceptable", a conclu le technicien allemand.