Voici notre équipe type de la semaine !

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence lors de cette 24ème journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Rafael Romo a effectué des arrêts de grande classe contre le Sporting de Charleroi et a permis au promu louvaniste de repartir avec un point du Mambourg.

Défenseurs

Teixeira a été solide avec Saint-Trond contre La Gantoise tout comme Castro-Montes au sein de l'équipe adverse. Le back droit était le seul à même d'apporter du danger. Agouzoul a été très important pour Mouscron qui a pris un bon point contre Anderlecht, Brandon Mechele a même marqué le jour de son anniversaire pour le Club de Bruges, et ce lors du derby brugeois.

Milieux

Au milieu de terrain, nous ne pouvons pas ignorer Guillaume Gillet, encore une fois le meilleur Zèbre sur le terrain. Et Shved est de retour avec deux buts après quelques mois difficiles au sein du KV Malines.

Attaquants

Sur les flancs, Refaleov (1 but, 1 passe décisive) et Ito (1 but) ont été déroutants. En pointe, on retrouve Onuachu (2 buts) et Sakala (également 2 buts) qui sont devenus des habitués de notre équipe type.