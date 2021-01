Officiel : Bruges accueille Nabil Dirar, mais aussi un talent de Manchester United en prêt !

Bruges surprend son monde : alors que l'arrivée de Nabil Dirar se précisait, les Blauw & Zwart ont également officialisé l'arrivée de ... Tahith Chong, grand talent de Manchester United.

Comme nous vous le disions plus tôt ce samedi, Nabil Dirar (34 ans) revient bel et bien au Club de Bruges : l'ancien ailier des Gazelles arrive du Fenerbahçe, où il n'avait pas de temps de jeu cette saison, et est prêté jusqu'au terme de la saison. Un renfort qui permettra notamment de compenser à la fois le départ de Krépin Diatta et le fait qu'Ignace Van der Brempt devrait désormais se concentrer sur la D1B.

Mais la surprise du jour est surtout l'annonce du prêt de Tahith Chong (21 ans), grand talent de Manchester United : le Néerlandais, qui était prêté au Werder Brême en première partie de saison (il y a disputé 15 matchs, pour un but et deux assists), va finir la saison à Bruges. Ailier polyvalent, Chong a disputé une quinzaine de rencontres pour Manchester United, et était notamment entré au jeu en Europa League face à ... Bruges, délivrant une passe décisive. Un sacré renfort.