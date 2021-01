Kompany explique pourquoi Sardella a la priorité sur Murillo

Pour énormément d'observateurs, Amir Murillo mériterait de retrouver sa place de titulaire au vu des prestations de Killian Sardella. Mais Vincent Kompany n'est pas d'accord.

Aux yeux de Vincent Kompany, la solidité défensive de Killian Sardella est un argument en sa faveur. "On parle souvent d'animation. Lors des derniers dix matchs, j'ai pu voir une constante - pas au niveau des résultats, je vous l'accorde. Mais nous avons laissé peu d'occasions à l'adversaire", explique le coach anderlechtois. "Peu de centres et même, lors de 4 ou 5 matchs, aucun tir cadré pou l'adversaire".

"J'aime bien Amir, il a les qualités pour amener quelque chose offensivement. Mais la question qu'on doit se poser c'est : est-ce qu'on crée trop peu d'occasions ou est-ce qu'on encaisse trop de buts ? Je prends l'exemple d'OHL. Quand voit-on le moins bon OHL ? Quand Mercier n'a personne qui court devant. Quand voit-on le moins bon Anderlecht ? Quand on joue latéral plutôt que vers l'avant", explicite Kompany.

Sardella, meilleur pour briser les lignes ?

Et aux yeux de Kompany, Sardella amène aussi quelque chose au niveau du jeu offensif : "Je n'ai qu'un joueur au poste de back qui sait créer les passes cassant les lignes, et pas qu'un peu : 40-45% de plus que les autres. C'est Sardella. Il est le joueur qui brise le mieux les lignes et c'est le plus important pour moi. C'est le meilleur à ce niveau".