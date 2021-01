Nicolas Raskin : "Quand le Club de Bruges est rentré dans la rencontre, c'est devenu plus compliqué"

Le Club de Bruges a pris la mesure du Standard de Liège (3-1) ce dimanche après-midi. Pourtant menés au score très rapidement, les Blauw en Zwart sont parvenus à revenir, à prendre les commandes de la rencontre et a signé une septième victoire de suite.

Le Standard de Liège n'a rien pu faire face à l'ogre brugeois ce dimanche. "Le Club de Bruges était plus fort même si nous sommes parvenus à prendre le contrôle du ballon quelques fois en deuxième période et avons eu trois occasions", a lâché d'emblée Nicolas Raskin à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports. "Nous avons pourtant ouvert le score dans cette partie mais Bruges n'était pas bien durant les premières minutes. Quand ils sont rentrés dans la rencontre, c'est devenu plus compliqué. Nous avons beaucoup reculé et défendu", a confié le milieu de terrain.

Sur le but de l'égalisation, Bast Dost a profité d'un très beau travail de Noah Lang. Le Néerlandais a su se débarasser de Raskin avant de distiller sa passe décisive. Le Rouche n'est pas intervenu sans quoi c'était sans doute penalty. "Je suis sorti peut-être un peu trop facilement puis il a accéléré et est passé. Il a bien joué le coup", a conclu Nicolas Raskin.