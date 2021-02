Vincent Kompany évoque le départ de Nany Dimata: "Nous perdons de la qualité"

Si aucun joueur n'est venu compléter les rangs, la dernière journée du mercato a été chargée dans le sens des départs du côté d'Anderlecht.

Michel Vlap, Zakaria Bakkali et Nany Dimata ont ainsi quitté provisoirement le Sporting, prêtés, respectivement, à Bielefeld, au Beerschot et à l'Espanyol Barcelone. "Il s'est passé ce qu'il fallait. Il y a des garçons qui sont partis, mais nous avons toujours un noyau compétitif et avec de la concurrence", estime Vincent Kompany.

"Nany voulait jouer"

"Avec le départ de Dimata, nous perdons de la qualité et ça ne va pas nous aider à court terme. Mais ça n'a pas été facile pour Nany après sa blessure. Il voulait jouer et voir ce qu'il était encore possible de faire cette saison. C'était la meilleure solution pour tout le monde."

C'est en tout cas une tendance qui se dégage: le Sporting d'Anderlecht prête beaucoup. 16 joueurs sont ainsi prêtés et sans option d'achat pour la plupart. Seront-ils des atouts la saison prochaine? "Ce sont des joueurs avec des talents et du potentiel. On va suivre leur évolution et à la fin de la saison, on verra."