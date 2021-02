Matisse Samoise a profité de la Coupe de Belgique pour se mettre en lumière

La jeune promesse de La Gantoise a été titulaire pour la première fois de sa toute jeune carrière et il en a profité pour marquer son deuxième but sous le maillot des Buffalos.

Le jeune milieu de terrain offensif de 19 ans s'est exprimé après la rencontre, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws: "C'est vraiment top d'avoir pu recevoir ma chance à nouveau", a déclaré le joueur. "Et encore plus de marquer un but. Le plus beau reste celui du Beerschot, mais ici j'ai eu un bel assist de Mohammadi. Je suis content que le ballon arrive dans mes pieds. Est-ce que ma vie va changer? C'est possible."

Samoise est un milieu de terrain polyvalent, contre Tongres il a joué sur le flanc droit: "Je me fiche de ma place sur le terrain tant que je joue. J'ai déjà joué en tant qu'arrière droit, ce qui m'a aidé pour ce soir. Après la pause j'avais un rôle plus offensif dans le trio d'attaque."

Hein Vanhaezebrouck lui avait dit qu'il jouerait. "Depuis lundi je le sais. J'ai joué un amical avec les Espoirs et j'ai dû sortir après 16 minutes seulement. C'est là que le coach m'a dit que j'allais jouer en Coupe. Le coach m'a parlé, m'a donné des conseils. Cela me donne envie de jouer encore, mais je serai patient."