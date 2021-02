L'Union ne lâche rien en D1B et attend Anderlecht de pied ferme : "On va se donner à fond"

Déjà solide leader de D1B, l'Union a empoché une nouvelle victoire pour consolider son avance seul en tête.

La victoire ne fut pas la plus facile, mais au final l'Union sourit à nouveau avec 3 points supplémentaires qui les rapproche toujours un peu plus de la D1A. Porté par son duo Vanzeir / Undav, buteurs en première période, les Bruxellois ont vu le Lierse revenir après le repos et se sont fait un peu peur en fin de match.

Pour Karel Geraerts, l'accumulation de rencontres a laissé des traces : "On s’est compliqué la vie et c’est dommage, mais on met cela sur le compte de la fatigue. Le derby à Molenbeek, notre gros match contre Mouscron et un Lierse très dangereux", analysait l'adjoint de Felice Mazzu.

On retiendra donc surtout les trois points, vu les circonstances : "Que peut-on alors demander de plus que trois points ce soir. Nous sommes restés groupés et avons joué serré même après le but visiteur, les joueurs ont bien géré la pression, car ce n’est pas facile d’enchaîner les victoires. Dès demain, on prépare le derby !"

Casper Nielsen estime que le réalisme à fait la différence : "Je préfère jouer mal et prendre trois points, que le contraire. On a eu du mal à se trouver, c’était un match difficile et très physique. Maintenant, on va se reposer puis on va reprendre le travail et se concentrer sur le match de coupe où tout sera possible. Si on n’y croit pas, on ne doit pas jouer ce match. On va se donner à fond et croire en nos chances", confiait le Danois après le match sur le site du club bruxellois.