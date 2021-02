Jackson Muleka prend ses marques pour son premier hiver européen

Jackson Muleka a traversé une période compliquée suite à sa blessure, mais le Congolais a bien repris ses marques en parallèle au retour en forme du Standard. L'ancien buteur du TP Mazembe semble s'acclimater à son premier hiver européen ...

Au rayon des réussites au Standard cette saison, certains noms avaient réussi à émerger malgré le marasme Montanier - on pense bien sûr à Nicolas Raskin, Arnaud Bodart, Michel-Ange Balikwisha ou encore Noë Dussenne. Depuis l'arrivée de Mbaye Leye, le jeune Siquet explose, Selim Amallah revit et la recrue hivernale Joao Klauss amène indéniablement un plus à l'équipe. On parle moins d'un joueur qui pourrait pourtant, à terme, rapporter gros au Standard : Jackson Muleka (21 ans).

Il faut dire que l'ancien du TP Mazembe a joué de malchance en se blessant dans la foulée de sa première titularisation à Saint-Trond (le 25 octobre), piètre match perdu face à des Canaris ... que Muleka retrouvera à son retour dans le groupe et face auxquels il livrera alors son meilleur match, deux mois plus tard (26 décembre). Pour une nouvelle défaite malgré le but du Congolais, qui convaincra ensuite moins pour ses débuts sous Mbaye Leye et ce alors que le Standard retrouve de sa superbe.

© photonews

Le verdict est inévitable pour un buteur : qui dit stérilité quand l'équipe tourne dit souvent perdre sa place et Muleka fait donc les frais à la fois de la grande forme liégeoise et de celle de Joao Klauss. Dans le jeu, s'il fait montre d'envie, il affiche également quelques lacunes bien normales pour un joueur découvrant le football européen et son exigence tactique. Le joueur et son entourage en sont conscients, mais le mot d'ordre est clair : patience, car si Muleka est d'une grande exigence, il reste un peu en avance sur son programme - peu espéraient le voir percer dès 2020-2021 mais plutôt la saison prochaine.

Alors qu'il traverse son premier hiver européen (et quel hiver...), Muleka a réussi à s'imposer comme membre à part entière de la rotation offensive de Mbaye Leye et peut désormais apprendre beaucoup de l'expérience et des qualités d'un Klauss. Son but décisif dans le choc wallon l'a fait rentrer dans le coeur des supporters ; il faudra maintenant convaincre son coach qu'il peut répéter ces prestations à intervalles réguliers. Au Standard, on ne peut que l'espérer : acheté 2,5 millions d'euros, soit 10 fois plus qu'un Christian Luyindama à l'époque, Muleka est un pari sur l'avenir ...