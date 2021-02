Qui sont les cinq jeunes "made in Neerpede" ajoutés au noyau A par Anderlecht ?

Vincent Kompany et Anderlecht continuent de croire en Neerpede : cinq jeunes joueurs du centre de formation du RSCA s'entraîneront à partir de ce mercredi avec le noyau A.

Théo Leoni, capitaine des U21 de Craig Bellamy Sans surprise, le capitaine des Espoirs Théo Leoni (20 ans) fait partie des cinq joueurs à rejoindre le noyau A. L'arrivée de Craig Bellamy en tant qu'adjoint de Kompany en équipe A pourrait aider Leoni, véritable patron des U21 cette saison, à faire ses premiers pas "chez les grands", et ce serait certainement un soulagement pour ce joueur sous contrat professionnel depuis 2017 déjà et dont c'était probablement "la saison ou jamais" pour faire ses grands débuts. Le profil de Leoni est celui d'un milieu très technique et initialement très offensif, replacé cette saison par Bellamy un cran plus bas sur l'échiquier dans un rôle de "regista" technique. Il avait notamment inscrit un joli coup-franc pour faire 0-2 lors de la victoire surprenante des Espoirs anderlechtois face à l'équipe A du Sporting Charleroi, il y a quelques mois. Nayel Mehssatou, Belgo-Chilien découvert à la Future Cup En décembre 2019, Anderlecht offrait un premier contrat professionnel à Nayel Mehssatou, alors âgé de 17 ans : une façon de réagir fermement aux rumeurs insistantes d'un intérêt étranger pour cet ailier talentueux et bosseur, qui s'était révélé aux yeux du grand public lors de la Future Cup 2019, à Amsterdam.

De la même génération que les Kana, Doku ou encore Aït El-Hadj, Mehssatou n'a pas encore percé mais, à 18 ans, il continue sa progression et recevra donc peut-être sa chance d'ici à la fin de la saison. Belgo-chilien, il a porté les couleurs des deux nations (Chili en U17, Belgique en U18).

Alonzo Engwanda et Nils De Wilde, pros ensemble, dans le noyau A ensemble

Les destins d'Alonzo Engwanda et Nils De Wilde se croisent décidément : tous deux âgés de 18 ans, ces deux médians techniques et axiaux avaient signé leur premier contrat professionnel le même jour, en août 2019. Tous deux sont "made in Neerpede", Engwanda depuis les U6 et De Wilde depuis les U12, et profitent du dégraissage conséquent du noyau pour obtenir leur chance.

De Wilde l'avait d'ailleurs déjà touchée du doigt en étant sélectionné pour le match de Coupe au FC Liège. Ce même Nils De Wilde avait été mentionné par Anthony Vanden Borre lors de notre entretien, celui-ci affirmant "qu'il mettait une pièce" sur le jeune médian. Affaire à suivre, donc ...

Zeno Debast, le cadet du lot

Plus surprenante peut-être est la présente de Zeno Debast (17 ans) parmi ces jeunes talents : défenseur central qualifié de "tard mature" lors de la signature de son contrat professionnel en 2019, il peut également évoluer au milieu de terrain - comme, donc, 4 des 5 jeunes intégrant le groupe A demain, ce qui laisse donc penser que Debast intègre le groupe comme défenseur. Sa progression ces dernières années est décrite par beaucoup comme fulgurante et en voilà donc une nouvelle preuve ...