Deux grands talents brésiliens rejoignent Manchester City

Manchester City se serait apparemment offert les services de deux des plus grands talents du championnat brésilien.

Les deux grands talents Kayki et Metinho (17 ans chacun) auraient signé un contrat en faveur de Manchester City, rapporte la presse brésilienne. Tous deux évoluent à Fluminense et sont considérés comme faisant partie des joueurs les plus prometteurs du Brésil : la transaction aurait coûté aux alentours des 15 millions d'euros, pouvant monter jusqu'à 30 avec les divers bonus associés.

Cependant, Kayki et Metinho ne rejoindront pas l'Angleterre immédiatement : ils devraient arriver à Manchester City en 2022. Metinho devrait alors être prêté dans l'un des clubs de la galaxie City Football Group. Kayki intégrerait immédiatement le groupe pro des Citizens.