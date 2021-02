Kevin De Bruyne sur le podium du Ballon d'Or 2020 ?

Sur le plan personnel, Kevin De Bruyne a réalisé une année 2020 grandiose. Ses performances ont fait de lui le deuxième meilleur joueur du monde, selon une enquête menée par Four Four Two.

Kevin De Bruyne est peut-être passé à côté de l'une des plus belles distinction de sa carrière. Selon le média britannique Four Four Two, l'international belge aurait pu se hisser à la seconde place du Ballon d'Or 2020. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée une enquête réalisée par le magazine.

Pour rappel, la récompense délivrée par France Football n'a pas été décernée l'année dernière. Cette décision a été prise en raison des suspensions définitives de plusieurs compétitions (Ligue 1, Eredivisie...) à cause de la pandémie de la Covid-19. Toutefois, Four Four Two a tenté une simulation en demandant à 128 journalistes, issus de 102 pays, de voter pour le meilleur joueur de l'année 2020.

D'après les résultats disponibles sur le site internet du média, le Diable Rouge arrive à la seconde place du classement des meilleurs joueurs de 2020, parmi une liste de 30 nominés. Avec 120 points, le milieu de terrain de Manchester City est malgré tout nettement dominé par Robert Lewandowski (561 points) qui arrive en tête.