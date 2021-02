🎥 Le triplé de Niakaté, un souvenir douloureux pour Anderlecht : "Des frissons rien que d'en reparler"

Le dernier duel de Coupe entre l'Union et Anderlecht s'était terminé par un triplé de Youssoufou Niakaté et une élimination des Mauves.

L'attaquant franco-malien actuellement à Al-Wehda s'est rappelé de ce moment, certainement le plus beau de sa carrière, dans un entretien accordé à la RTBF. "C'est seulement maintenant que je réalise ce que j'ai fait (...) c'est exceptionnel, ce que l'équipe a fait ce soir-là. Rien que d'en reparler et de revoir le résumé du match, j'ai des frissons", explique Niakaté.

L'Union avait refroidi le Parc Astrid et giflé le RSCA (0-3). "C'est une émotion que je ne sais pas expliquer. Avec les supporters, c'était un truc de fou (...) Ce ne sera pas le même match car l'Union n'a plus la même équipe et sans public, c'est également différent", regrette l'ancien unioniste.