Luka Elsner fier malgré la défaite : "On retiendra l'état d'esprit et la manière"

Luka Elsner a vécu un premier match de Coupe mouvementé pour son retour en Belgique : égalisation de dernière minute et espoir, puis tirs au but et désillusion.

Mais le Slovène restait positif après la rencontre. "Je suis fier de la réaction de mes joueurs, de l'attitude générale, du collectif. La déception est là, bien sûr, mais on veut surtout retenir l'état d'esprit général", déclarait Luka Elsner après le match au micro de RTL Sports. "Nous avons trouvé les ressources pour mettre le Standard en difficulté, le jeu s'est ouvert avec la fatigue et il ne nous a pas manqué grand chose au final". Le KV Courtrai semble en tout cas en progression sous Elsner et a développé par moments un football offensif intéressant, bien aidé par ses recrues. "On a fait preuve de caractère. C'était orgueilleux et compétitif. J'ai un groupe large, avec des joueurs qui répondent présent à chaque ligne. Cette défaite sera facile à digérer car j'ai dit toute ma fierté à mes joueurs, on ne retiendra que le contenu et pas le résultat final".