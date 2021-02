Raymond Domenech et Nantes, ce serait déjà fini !

L'ancien sélectionneur de l'Équipe de France était revenu aux affaires pour la première fois depuis 2010 et n'aura pas remporté le moindre match à la tête du FC Nantes.

C'est ce qu'on appelle un échec total, et beaucoup l'avaient vu venir : Raymond Domenech devrait être limogé par le FC Nantes cette semaine, affirme Télé Nantes. Le club lui cherche déjà un successeur et plusieurs noms sont considérés, parmi lesquels Antoine Kombouaré, Rolland Courbis ou encore Habib Beye.

Raymond Domenech avait rejoint à l'incompréhension quasi-générale le FC Nantes le 26 décembre dernier et n'a depuis pas remporté un seul match sur les 7 disputés. Les Canaris, 16es de Ligue 1 à son arrivée, sont désormais 18es et relégables et le jeu n'a pas vraiment évolué. L'ancien sélectionneur de l'Équipe de France n'aura donc pas réussi à goûter à nouveau à la victoire pour la première fois depuis ... le 26 mai 2010, en amical (France-Costa Rica, 2-1).