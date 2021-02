Franck Kita a répondu cash aux supporters du FC Nantes

Depuis plusieurs mois, les supporters du FC Nantes déplorent la gestion du président Waldemar Kita et demandent donc son départ.

Présent devant les médias ce jeudi, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita a répondu d'une manière particulièrement cash aux supporters. "On a toujours été responsables. Donc oui, c’est une situation difficile. Ça fait un certain nombre de mois que ça ne se passe pas très bien. Mais ce n’est pas une raison pour laquelle on souhaite partir. Intéressé par des repreneurs ? Moi, je ne suis à l’écoute de rien du tout. C’est notre club, on l’aime. Tout ce qu’il se passe à l’extérieur, sincèrement, je m’en moque totalement. C’est comme ça partout. Pas plus à Nantes qu’ailleurs. Ça ne m’affole pas. On a totalement l’habitude. Si dans la vie, à chaque fois qu’il y a des petits moments difficiles, vous vous mettez à partir, à lâcher, à pleurer, sincèrement, il faut rester à la maison", a lâché le fils du président Kita.