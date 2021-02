Pro League : la nouvelle date de Ostende-Genk est connue

Changement de plans. Alors que la rencontre entre Ostende et Genk devait avoir lieu ce samedi soir (coup d'envoi à 20h45), elle a été reportée à une date ultérieure. Dans un communiqué officiel, la Pro League vient d'annoncer qu'elle se jouerait finalement le 17 février à partir de 19h.

Pour rappel, la décision de remettre le match a été prise il y a quelques heures en raison de l'état du terrain (stade de Ostende). Visiblement, la pelouse de la Versluys Arena n'était pas praticable ce samedi, sans doute en raison des chutes de neige qui ont eu lieu ces derniers jours.

Il a été décidé, en concertation avec le détenteur des droits et après avoir consulté tous les clubs, de fixer la rencontre entre Waasland-Beveren et KAS Eupen au mercredi 17 février 2021 à 17 heures et KV Oostende - KRC Genk au 17/02 à 19h. pic.twitter.com/LmTaFRSPtT