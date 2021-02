Ce que risquent Waasland-Beveren et Ostende pour leur pelouse impraticable

Deux matchs ont été reportés en raison d'un terrain jugé impraticable par les arbitres : Waasland-Beveren - Eupen et KV Ostende - Genk. Les deux clubs hôtes risquent gros.

Comme le relaie l'agence de presse Belga, Waasland-Beveren et Ostende risquent en effet, selon le règlement de la Pro League, une amende pouvant s'élever à 50.000 euros. Il est de la responsabilité des clubs de dégager la glace afin de rendre le terrain praticable, confirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League. Cela n'a pas été le cas et les arbitres ont décidé que les gazons du Freethiel et de la Diaz Arena présentaient un danger pour l'intégrité physique des joueurs.

Comme le précise Van Bever : ""Le match de Coupe entre l'Union et le RSC Anderlecht a pu se dérouler dans de parfaites conditions. L'Union a fait les efforts nécessaires". On attend donc le rapport des arbitres présents afin de déterminer la responsabilité des clubs concernés.