Le Club de Bruges jouera devant 10.000 supporters

L'ambiance ne sera pas totalement plate, jeudi soir, à Kiev, où le Club de Bruges se déplace en seizième de finale aller de l'Europa League.

Comme le club le confirme, les autorités locales ont décidé, ce matin, d'autoriser la présence au stade de supporters. 35.000 spectateurs sont autorisés dans le stade et le Dynamo Kiev en attend 10.000. Un paramètre supplémentaire à négocier pour les Blauw en Zwart.

De lokale autoriteiten hebben vanmorgen beslist dat er toch supporters in het stadion mogen. Ze verwachten een kleine 10.000 fans. Extra motivatie dus om goed resultaat neer te zetten. We Are Bruges! 💙🖤 #DynClu pic.twitter.com/TWcT2fsj0C