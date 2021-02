Vadis Odjidja de retour de blessure côté gantois : "Encore trop court physiquement pour jouer un match entier"

La Gantoise se déplace vendredi soir à Malines et pourra compter sur Vadis Odjidja pour cette rencontre importante.

La Gantoise se prépare à enchaîner les rencontres importantes dans son calendrier. Après Malines, les Buffalos joueront Ostende, le FC Bruges, le Standard et Charleroi.

Pour Vadis Odjidja, de retour de blessure, beaucoup de choses sont encore possibles cette saison. "Le déplacement à Malines est un match important. Si nous gagnons, nous serons à nouveau parmi le top. Obtenir une place en playoffs 2 est désormais notre priorité. Ensuite, nous verrons", confie-t-il au Nieuwsblad.

En raison des résultats décevants en championnat, l'accent est désormais mis sur la Coupe de Belgique : "C'est également devenu un objectif plus important au fil de la saison. Même si nous ne nous concentrons que sur celle-ci une semaine avant le match contre Eupen".

Sa blessure laisse encore des traces et Odjidja n'est pas encore le joueur qu'il veut être : "Pour le moment, je suis encore trop court physiquement pour jouer un match entier. Je n'ai plus de problèmes, mais il y a une cicatrice aux ischio-jambiers et cela peut provoquer une irritation".